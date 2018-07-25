Скончался экс-глава Fiat и Ferrari Серджо Маркионне

25 июля, 13:41
Фото: ТАСС/R4924_italyphotopress
Бывший глава итало-американского автомобильного концерна Fiat Chrysler Automobiles и экс-руководитель Ferrari Серджо Маркионне скончался в возрасте 66 лет, сообщает Reuters.
В конце июня он перенес операцию на плече в клинике Цюриха. В понедельник итальянские СМИ сообщили, что состояние Маркионне тяжелое, но стабильное.
Причины ухудшения здоровья топ-менеджера не называются. Однако известно, что Маркионне был заядлым курильщиком и выкуривал по три пачки сигарет в день.
Маркионне работал в Fiat с 2004 года. При нем произошло слияние компании с американским автопроизводителем Chrysler. В 2006 году Fiat находился на грани банкротства, а сейчас доходы FCA достигают 3,5 миллиарда долларов.
Также Маркионне управлял входящей в FCA Ferrari и подразделением по производству индустриальных автомобилей CNH Industrial.
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