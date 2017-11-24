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Авто

24 ноября, 11:35

ЦОДД рекомендовал планировать поездки заранее в связи с часом пик

авто транспорт дороги

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центр организации дорожного движения 24 ноября советует автомобилистам планировать поездки заранее.

Час пик на столичных дорогах придется на 15:30–16:00. В связи с этим лучше заблаговременно планировать поездки на автомобилях, сообщается в микроблоге в Twitter Московского транспорта.

В связи с подготовкой к новогодним праздникам перекрыты несколько улиц в центре города.

С 23 по 27 ноября проезд полностью закрыт на Газетном переулке. До 25 ноября на Тверской улице нельзя проехать на участке от дома №4 до дома №8 и от дома № 7 до дома № 9.

В районе Манежной площади перекрыли Моховую улицу с 23 ноября по 3 декабря. В эти же дни для проезда закрыта Тверская улицу в районе Новопушкинского сквера и Пушкинской площади.

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