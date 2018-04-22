Полиция в Москве задержала мужчину по подозрению в нападении с ножом на таксиста

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В Москве задержан мужчина, которого подозревают в нанесении ножевых ранений водителю и пассажиру такси в Пресненском районе, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел вечером в субботу, 21 апреля, в районе дома № 5 по Звенигородскому шоссе. Подозреваемый вместе с другим пассажиром, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ехали в такси Chery Amulet. Без объяснения причин мужчина достал нож и стал наносить удары водителю и второму пассажиру.

Одного из пострадавших, мужчину 1968 года рождения, госпитализировали с ранением в плечо. У второго диагностировали два ножевых ранения задней поверхности шеи и резаную рану спины. Он также находится в больнице. На месте происшествия обнаружили нож.