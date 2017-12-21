Определены самые популярные автомобили года

21 декабря, 17:01
Фото: volkswagen.ru
Специалисты составили рейтинг самых популярных автомобилей в Европе за 2017 год. Согласно данным экспертов JATO Dynamics, лидером стал Volkswagen Golf.
С января по ноябрь 2017 года были проданы более 445 тысяч машин Volkswagen Golf. Модель стала первой в Австрии, Бельгии, Германии, Норвегии и Люксембурге. На втором месте – Renault Clio. Автомобиль захватил лидерство во Франции, Нидерландах и Португалии. Всего в Европе продали почти 300 тысяч машин, сообщает "Лента.ру".
Еще одна машина от Volkswagen – модель Polo – замыкает тройку лидеров. Проданы 255 тысяч авто – на 10 процентов меньше, чем в 2016 году. Четвертое и пятое место заняли Ford Fiesta и Nissan Qashqai. Было продано 237 тысяч и 230 тысяч машин соответственно.
Ранее сообщалось, что цены на автомобили вырастут в 2018 году. Произойти это может из-за роста размера утилизационного сбора на легковые машины. Его могут увеличить на 87–125 процентов в зависимости от типа двигателя авто.
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