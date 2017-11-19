Парадный автомобиль маршала Жукова выставили на продажу за 45 млн рублей

Фото: ТАСС/Кассин Евгений
Парадный кабриолет ЗИС 110 В для проведения и приема военных парадов маршала Жукова выставили на продажу в столице за 45 миллионов рублей.
Как сообщается на сайте сервиса объявлений Avito, с автомобилем проведен полный цикл ремонтно-восстановительных работ. Отмечается также, что автомобиль был передан на Одесскую киностудию, где активно использовался для проведения киносъемок и был выкрашен в черный цвет.
В ходе реставрационных работ машине вернули оригинальный двигатель и механическую коробку передач, а также выкрасили в оригинальный серый цвет.
Ранее сообщалось, что автомобиль Ferrari F430, принадлежавший нынешнему президенту США Дональду Трампу, продали на аукционе Auctions America во Флориде. Машина ушла за 270 тысяч долларов. Трамп купил авто для личного пользования в 2007 году. За четыре года пользования он успел проехать около 3,8 тысячи километров. Остальные 9,6 тысячи километров пробега сделал анонимный владелец, купивший машину в 2011 году.
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