Принадлежавший Трампу Ferrari продали с аукциона

Фото: AP/Thanassis Stavrakis

Автомобиль Ferrari F430, принадлежавший ранее нынешнему президенту США Дональду Трампу, продали на аукционе Auctions America во Флориде. Машина ушла за 270 тысяч долларов, сообщает Yahoo! News.

Трамп купил авто для личного пользования в 2007 году. За четыре года пользования он успел проехать около 3,8 тысячи километров. Остальные 9,6 тысячи километров пробега сделал анонимный владелец, купивший машину в 2011 году.

Как рассказала спикер аукциона Эми Кристи, схожие модели без "звездной" истории обычно уходят с молотка за 125–175 тысяч долларов, в зависимости от пробега, состояния и наличия дополнительного оборудования.

Имя нового владельца осталось неназванным.