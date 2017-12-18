Сложные погодные условия могут повлиять на дорожно-транспортную ситуацию

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Представители столичного транспортного комплекса предупредили водителей об ухудшении погодных условий в городе. Автомобилистам следует сохранять бдительность до утра 19 декабря.

В Москве ожидается снегопад, в некоторых районах – сильный, скорость порывов ветра будет достигать 12–17 метров в секунду. Возможно налипание осадков на проводах и деревьях, местами – гололед.

"При неблагоприятных погодных условиях возможно ухудшение видимости и рост числа ДТП, что может привести к осложнению дорожной ситуации", – отметили в транспортном комплексе.

Автомобилистам рекомендовали пересесть на общественный транспорт, который полностью готов к работе в сложных погодных условиях. О штатном режиме деятельности отчитались в метро и на МЦК. Аналогичная ситуация и с работой главного городского наземного перевозчика – ГУП "Мосгортранс".

Тем, кто предпочтет индивидуальный транспорт, напомнили о соблюдении правил дорожного движения, скоростного режима и дистанции на дорогах.

Ранее Администратор московского парковочного пространства призвал владельцев автомобилей внимательно выбирать место парковки. Водителей попросили оставлять машины вдали от шатких конструкций и деревьев.