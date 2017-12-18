Водителей призвали парковаться вдали от шатких конструкций из-за непогоды

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Автомобилистам порекомендовали парковаться в безопасных места из-за сложных погодных условий 18 и 19 декабря.

"Администратор Московского парковочного пространства" призвал водителей сохранять бдительность на дорогах, соблюдать дистанцию и оставлять машину вдали от шатких конструкций и деревьев", – сообщает пресс-служба АМПП.

Кроме того, москвичам советуют воспользоваться городским транспортом вместо личного, пока погода не улучшится.

Днем в понедельник МЧС предупредило об усилении ветра, гололедице и мокром снеге в столице. Непогода сохранится до 11:00 19 декабря. Синоптики прогнозируют сильный снегопад в ближайшие часы. Ожидается, что за сутки в городе выпадет от 6 до 11 сантиметров снега.