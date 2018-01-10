Житель Апатитов на угнанном бронетранспортере протаранил витрину магазина

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

В городе Апатиты Мурманской области местный житель угнал бронетранспортер, и въехал на нем в стеклянную витрину магазина. Попутно спецтехника повредила припаркованную рядом с магазином иномарку.

Бронетранспортер мужчина 1988 года рождения угнал со стоянки автошколы. Через лесной массив он въехал в город и врезался в витрину магазина на улице Северная, сообщает РИА Новости.

После инцидента мужчина вылез из люка и направился к торговым рядам, где его и задержали. По предварительным данным, задержанный был пьян.

Выяснилось, что его 4 января его уже задерживали после угона КамАЗа с автобазы Кольского научного центра РАН. По данному факту возбуждено уголовное дело.