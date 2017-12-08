Процедуру технического осмотра автомобилей ужесточат

Фото: портал Москва 24/Роман Васильев
Регламент работы операторов техосмотра автомобилей могут ужесточить. План по реформированию системы ТО подготовило Минэкономразвития. Он предусматривает внесение поправок в КоАП, УК и другие законы.
Изменения исключат возможность выдачи диагностической карты без проверки. Автовладельцам за непройденный ТО придется заплатить штраф в размере 800 рублей. Процедуру будут фиксировать на видео и фото, а контролировать операторов поручат Ространснадзору, сообщает "Коммерсантъ".
За внесение недостоверных сведений в автоматизированную информационную систему МВД последует уголовная ответственность.
Оценить эффективность закона "О техосмотре транспортных средств" можно на сайте regulation.gov.ru. По принятому в 2012 году регламенту, проверку автомобилей осуществляют частные компании, а вместо талонов ТО используются диагностические карты.
В настоящий момент только 20 процентов владельцев машин проходят ТО. Остальные автолюбители покупают карты. Число ДТП из-за неисправностей машин в 2017 году выросло на 16,5 процента.
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