Процедуру технического осмотра автомобилей ужесточат

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Регламент работы операторов техосмотра автомобилей могут ужесточить. План по реформированию системы ТО подготовило Минэкономразвития. Он предусматривает внесение поправок в КоАП, УК и другие законы.

Изменения исключат возможность выдачи диагностической карты без проверки. Автовладельцам за непройденный ТО придется заплатить штраф в размере 800 рублей. Процедуру будут фиксировать на видео и фото, а контролировать операторов поручат Ространснадзору, сообщает "Коммерсантъ".

За внесение недостоверных сведений в автоматизированную информационную систему МВД последует уголовная ответственность.

Оценить эффективность закона "О техосмотре транспортных средств" можно на сайте regulation.gov.ru. По принятому в 2012 году регламенту, проверку автомобилей осуществляют частные компании, а вместо талонов ТО используются диагностические карты.

В настоящий момент только 20 процентов владельцев машин проходят ТО. Остальные автолюбители покупают карты. Число ДТП из-за неисправностей машин в 2017 году выросло на 16,5 процента.