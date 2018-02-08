Lexus за 6,5 млн рублей угнали у безработного в ТиНАО

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Lexus LX570 стоимостью 6,6 миллиона рублей угнали в ТиНАО, сообщает Агентство "Москва".

О краже в полицию сообщил 36-летний неработающий мужчина. По его словам, машина была припаркована на неохраняемой стоянке в поселении Сосенское, на 21-м километре Калужского шоссе. Прибывшие на место полицейские установили, что автомобиль угнали в тот же день в период с 16:00 до 18:00.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Полиция разыскивает преступника и похищенную иномарку.