Volkswagen отзывает в РФ почти 60 машин для утилизации

15:40
Фото: ТАСС/dpa-Zentralbild/ZB/Hendrik Schmidt
Компания Volkswagen отзывает в РФ почти 60 автомобилей для утилизации. Об говорится на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.
Такое решение принято из-за отсутствия детальной документации, которая подтверждает их соответствие требованиям действующих технических регламентов.
"Отзыву подлежат 57 автомобилей Volkswagen Tiguan, Touareg, Multivan, Amarok, Caddy, изготовленных в период с 2008 по 2018 год, с VIN-кодами согласно приложению", – заявили представители Росстандарта.
В результате все авто, которые попали в отзывную кампанию, подлежат выкупу.
Так, уполномоченные представители изготовителей ООО "Фольксваген Груп Рус" оповестят владельцев автомобилей, которые надо отзывать. Уведомления водителям направят в рассылке писем или по телефону.
"Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев", – добавили в Росстандарте.
Ранее сообщалось, что Porsche отзывает в России более 670 машин модели Cayenne из-за неисправности. Неисправность возникла из-за несоответствия спецификациям сварного соединения трубопровода AFT коробки переключения передач Tiptronic.
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