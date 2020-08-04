Volkswagen отзывает в РФ почти 60 машин для утилизации

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Компания Volkswagen отзывает в РФ почти 60 автомобилей для утилизации. Об говорится на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Такое решение принято из-за отсутствия детальной документации, которая подтверждает их соответствие требованиям действующих технических регламентов.

"Отзыву подлежат 57 автомобилей Volkswagen Tiguan, Touareg, Multivan, Amarok, Caddy, изготовленных в период с 2008 по 2018 год, с VIN-кодами согласно приложению", – заявили представители Росстандарта.

В результате все авто, которые попали в отзывную кампанию, подлежат выкупу.

Так, уполномоченные представители изготовителей ООО "Фольксваген Груп Рус" оповестят владельцев автомобилей, которые надо отзывать. Уведомления водителям направят в рассылке писем или по телефону.

"Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев", – добавили в Росстандарте.

Ранее сообщалось, что Porsche отзывает в России более 670 машин модели Cayenne из-за неисправности. Неисправность возникла из-за несоответствия спецификациям сварного соединения трубопровода AFT коробки переключения передач Tiptronic.