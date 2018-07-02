В Госсовете Крыма прокомментировали название Крымского моста в Google Maps

Решение сервиса Google Maps подписать часть Крымского моста на картах на украинском языке "не вызывает ничего кроме улыбки", прокомментировал RT депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара.

Ранее сообщалось, что сервис Google Maps подписал название Крымского моста на двух языках – русском со стороны Таманского полуострова и украинском со стороны Керчи.

"Крым – это составная часть России, здесь нет ничего, связанного с Украиной. Самое главное, что Крымский мост играет очень важную роль не только в экономике и логистике, он стал символом окончательного воссоединения Крыма с Россией", – считает Ганжара.

Ранее ситуацию прокомментировал глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, "позитивная динамика уже есть, пациент признал существование моста, но пока еще продолжает считать Крым украинским".

Церемония открытия Крымского моста состоялась 15 мая. Осенью 2018 года откроется движение грузовиков, с 2019 года – поездов.

Ранее сообщалось, что около 460 тысяч транспортных средств проехало за июнь по мосту через Керченский пролив. Интенсивность движения транспорта в сторону полуострова превысила 247 тысяч автомобилей, в обратном направлении она составила 210 тысяч единиц транспорта.