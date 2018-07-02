На картах Google появилось название Крымского моста на украинском языке

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
В Google Maps появилось название моста, который соединяет Крым с материковой частью России.
В частности, со стороны Краснодарского края название переправы написано по-русски: "Крымский мост". Со стороны Керчи – по-украински "Кримський Мiст".
Ранее сообщалось, что после открытия мост в Google Maps появился с двухдневным опозданием. При этом сервис рекомендовал автомобилистам пользоваться паромной переправой, передает "Газета.ру".
Торжественная церемония открытия Крымского моста состоялась 15 мая. Президент Владимир Путин сел за руль КамАЗа и возглавил колонну из 30 грузовиков, которые проехали по мосту. Переправа обошлась федеральному бюджету в 228 миллиардов рублей.
Осенью 2018 года откроется движение грузовиков, с 2019 года – поездов.
Ранее Владимир Путин прокомментировал слухи о том, что проезд по Крымскому мосту станет платным. Президент заявил, что действующие дороги могут стать платными лишь там, где есть альтернатива.
Фото: google.com/maps
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: