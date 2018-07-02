На картах Google появилось название Крымского моста на украинском языке

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

В Google Maps появилось название моста, который соединяет Крым с материковой частью России.

В частности, со стороны Краснодарского края название переправы написано по-русски: "Крымский мост". Со стороны Керчи – по-украински "Кримський Мiст".

Ранее сообщалось, что после открытия мост в Google Maps появился с двухдневным опозданием. При этом сервис рекомендовал автомобилистам пользоваться паромной переправой, передает "Газета.ру".

Торжественная церемония открытия Крымского моста состоялась 15 мая. Президент Владимир Путин сел за руль КамАЗа и возглавил колонну из 30 грузовиков, которые проехали по мосту. Переправа обошлась федеральному бюджету в 228 миллиардов рублей.

Осенью 2018 года откроется движение грузовиков, с 2019 года – поездов.

Ранее Владимир Путин прокомментировал слухи о том, что проезд по Крымскому мосту станет платным. Президент заявил, что действующие дороги могут стать платными лишь там, где есть альтернатива.