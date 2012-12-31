Сайт Red Wings заработает в обычном режиме 2 января

Сайт авиакомпании Red Wings, которой принадлежит аварийный Ту-204, начнет работать в обычном режиме 2 января. После происшествия его закрыли. Любые опции портала в настоящее время не доступны. На нем размещены только фотографии и информация о погибших.

Члены экипажа были застрахованы от несчастного случая на 10 тысяч долларов каждый. Страховщик уже получил уведомление от авиакомпании. По словам одного из руководителей страховой фирмы, аэропорт Внуково также собирается предъявить требования о получении возмещения в связи с повреждением взлетно-посадочной полосы и других сооружений в результате катастрофы.