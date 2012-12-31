Сайт Red Wings заработает в обычном режиме 2 января

31 декабря 2012, 14:18
Сайт авиакомпании Red Wings, которой принадлежит аварийный Ту-204, начнет работать в обычном режиме 2 января. После происшествия его закрыли. Любые опции портала в настоящее время не доступны. На нем размещены только фотографии и информация о погибших.
Члены экипажа были застрахованы от несчастного случая на 10 тысяч долларов каждый. Страховщик уже получил уведомление от авиакомпании. По словам одного из руководителей страховой фирмы, аэропорт Внуково также собирается предъявить требования о получении возмещения в связи с повреждением взлетно-посадочной полосы и других сооружений в результате катастрофы.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: