Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июля 2013, 19:24

Экономика

Власти проведут роуд-шоу по продаже права аренды ряда объектов

Департамент Москвы по конкурентной политике проведет 10 июля в парке "Таганский" выездное роуд-шоу, посвященное реализации права льготной аренды объектов дошкольного образования.

В мероприятии примут участие руководители департамента по конкурентной политике, департамента городского имущества, ГБУ "Городское агентство управления инвестициями", эксперты.

Срок аренды помещений составит 49 лет, ставка арендной платы после выполнения всех обязательств – 1 рубль за метр.

Сайты по теме


аренда экономика и предпринимательство имущественно-земельные отношения

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика