Власти проведут роуд-шоу по продаже права аренды ряда объектов

Срок аренды помещений составит 49 лет, ставка арендной платы после выполнения всех обязательств – 1 рубль за метр.

В мероприятии примут участие руководители департамента по конкурентной политике, департамента городского имущества, ГБУ "Городское агентство управления инвестициями", эксперты.

Департамент Москвы по конкурентной политике проведет 10 июля в парке "Таганский" выездное роуд-шоу, посвященное реализации права льготной аренды объектов дошкольного образования.

