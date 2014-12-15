Правила игры в американский футбол

Игра ведется на поле размером 100 ярдов на 53,3 ярда (91,5 x 48,7 метра). С каждой стороны игрового поля находятся зачетные зоны, по их краям устанавливаются ворота. Игра идет час, или четыре четверти по 15 минут.

На поле находятся две команды - защиты и нападения, по 11 человек в каждой, количество замен не ограничивается. До начала игры проводится жеребьевка, и команда, выигравшая ее, выбирает половину поля.

Игра начинается с удара ногой по мячу, команда с мячом - нападающая. Ее противники защищают свою половину поля. Задача атакующих - пройти территорию противника и оказаться с мячом в его зачетной зоне. Задача обороняющихся - препятствовать атаке и попытаться развить контратаку.

Чтобы было проще видеть, какое расстояние игрокам осталось пройти, на поле наносятся линии через каждые 10 ярдов, или 9 метров. Команда нападения должна за четыре попытки отвоевать минимум 10 ярдов, если ей это не удалось, право атаки переходит к противнику.

Перемещать мяч в сторону зачетной зоны противника можно двумя способами: или в руках, когда атакующий бежит через защиту противника, или по воздуху - игрок пасует мяч своему товарищу.

Заработать очки в игре можно несколькими способами: с помощью тачдауна (игрок с мячом забегает в очковую зону соперника или получает пас, находясь в очковой зоне соперника), голом в ворота и сейфти (зарабатывается защитой, остановившей атаку в очковой зоне противника).

После того как одна из команд заработала очки, она обязана выбить мяч в поле с 35-ярдовой отметки. Исключение составляет сейфти, при котором команда, допустившая сейфти, возвращает мяч команде, заработавшей два очка, выбивая его со своей 20-ярдовой линии. Причем мяч выбивается с рук, а не с земли, что называется свободным ударом (free kick).