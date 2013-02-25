В ЮВАО на масленичной неделе пройдет более 100 праздничных мероприятий

В период с 11 по 17 марта в столице будут отмечать масленицу. Как сообщает пресс-служба Юго-Восточного округа, жителей и гостей округа ждет около 100 праздничных мероприятий.

Основная масса мероприятий пройдет в комплексе "Кузьминки-Люблино": это парк "Кузьминки", музей русской усадебной культуры, эколого-просветительский центр, усадьба Деда Мороза и дворец Дурасова.

Кроме этого, народные гуляния с конкурсами, викторинами и чаепитием пройдут у кинотеатров "Тула", "Свобода" и "Высота", в скверах у станции метро "Люблино". Также акции состоятся у Дворца школьников и пионеров, у Центра детского творчества и около Детской школы искусств.

Для социально незащищенных жителей ЮВАО префектура через Центры соцобслуживания организует благотворительные акции.