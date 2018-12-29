Крыши всех домов в Хамовниках очистили от снега за три дня

В столичном районе Хамовники очистили от снега все крыши жилых домов, передает Агентство "Москва".
Как уточнили в пресс-службе Центрального административного округа, специалисты ГБУ "Жилищник" освободили от снега все 346 кровель домов. Работы проводились с 25 по 27 декабря. В них были задействованы 75 человек.
По словам синоптиков, белоснежное покрывало будет радовать горожан все новогодние каникулы. При этом 2 и 3 января снега может прибавиться.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал москвичам сказочно снежную новогоднюю ночь. По его словам, можно будет лепить снеговиков и кататься на санках.
Похожий прогноз дал и специалист "Фобоса" Евгений Тишковец. Он отметил, что небольшой минус позволит комфортно проводить время на открытом воздухе.
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