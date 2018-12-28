Осадки в Москве перевыполнили норму досрочно

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

За четыре недели декабря в столице выпало 52 миллиметра осадков, что соответствует месячной норме. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на погодный центр "Фобос".

В своих объяснениях синоптики привели данные, полученные метеостанцией ВДНХ на утро пятницы. Они подчеркнули, что большая часть выпавших осадков сформировала снежный покров высотой 28 сантиметров.

"Такие значения заметно превышают норму. Последний раз в декабре столько снега в Москве было в 2011 года", – отмечают метеорологи.

Ожидается, что белоснежное покрывало будет радовать горожан все новогодние каникулы. При этом 2 и 3 января снега может прибавиться.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал москвичам сказочно снежную новогоднюю ночь. По его словам, можно будет лепить снеговиков и кататься на санках. Похожий прогноз дал и специалист "Фобоса" Евгений Тишковец. Он отметил, что небольшой минус позволит комфортно проводить время на открытом воздухе.

