Эксперт прокомментировал принятие закона о запрете рекламы на квитанциях ЖКХ

Фото:ТАСС/Валерий Матыцин
Член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин прокомментировал принятый Госдумой закон о запрете рекламы на квитанциях ЖКХ. На его взгляд, недобросовестная реклама может навредить пожилым людям.
"Все-таки можно было бы обойтись, например, тем, чтобы обязательно на квитанциях красным цветом было написано "реклама" и люди понимали, что это не официальная информация. Потому что это недорогое и очень эффективное средство для донесения до потребителя", − сказал он, отметив, что не сталкивался с жалобами на недобросовестную рекламу на квитанциях, передает RT.
Ранее сообщалось, что рекламу на квитанциях об оплате услуг ЖКХ запретили. Соответствующий законопроект был принят Госдумой в третьем чтении.
Размещать рекламные объявления запрещено как на лицевой стороне квитков, так и на оборотной. Ограничение начнет действовать через 60 дней после опубликования документа.
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