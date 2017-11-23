Эксперт прокомментировал принятие закона о запрете рекламы на квитанциях ЖКХ

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Член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин прокомментировал принятый Госдумой закон о запрете рекламы на квитанциях ЖКХ. На его взгляд, недобросовестная реклама может навредить пожилым людям.

"Все-таки можно было бы обойтись, например, тем, чтобы обязательно на квитанциях красным цветом было написано "реклама" и люди понимали, что это не официальная информация. Потому что это недорогое и очень эффективное средство для донесения до потребителя", − сказал он, отметив, что не сталкивался с жалобами на недобросовестную рекламу на квитанциях, передает RT.

Ранее сообщалось, что рекламу на квитанциях об оплате услуг ЖКХ запретили. Соответствующий законопроект был принят Госдумой в третьем чтении.

Размещать рекламные объявления запрещено как на лицевой стороне квитков, так и на оборотной. Ограничение начнет действовать через 60 дней после опубликования документа.