Госдума запретила рекламу на платежных документах за услуги ЖКХ

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Реклама на квитанциях об оплате услуг ЖКХ под запретом. Соответствующий законопроект был принят Госдумой в третьем чтении.

"Сегодня информационное пространство перенасыщено различного вида рекламой: наружной, звуковой, рекламой в СМИ, в печатных изданиях и другой, – цитирует пояснительную записку к документу "Мир 24". – Много жалоб поступает от граждан по поводу засилья рекламной информации на платежных документах, предназначенных для оплаты коммунальных услуг и содержания жилого помещения".

Размещать рекламные объявления запрещено как на лицевой стороне квитков, так и на оборотной. Ограничение начнет действовать через 60 дней после опубликования документа.

Ранее сообщалось, что в ближайшем будущем россияне могут начать оплачивать услуги ЖКХ напрямую поставщикам ресурсов, а не управляющим компаниям. Соответствующие поправки в жилищный кодекс разработал Минстрой России. Инициатива дожлна уменьшить объем задолженности граждан перед поставщиками ресурсов.