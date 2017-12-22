Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве установили порядка пяти тысяч контейнеров с противогололедной смесью. Усиленную обработку от наледи на тротуарах, дорогах и во дворах проводят при резком похолодании, метели, а также ледяном дожде.

"Все противогололедные материалы, которые используются в столице, безопасны для людей и животных. Перед применением смеси проходят проверку в независимых лабораториях. Они имеют необходимые сертификаты и соответствуют всем требованиям экологичности, который предъявляет Роспотребнадзор", – сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Там также отметили, что за состоянием городских территорий следят круглосуточно, а контейнеры со смесью регулярно пополняются. При этом частота уборки и противогололедной обработки зависит от погодных условий.

Ранее сообщалось, что коммунальная техника также готова начать уборку снега и противогололедную обработку проезжей части, тротуаров и дворов в случае сильных снегопадов в столице.

Коммунальные службы заранее заправили противогололедными материалами машины-распределители и механизмы–дозаторы. Кроме того, в распоряжении коммунальщиков имеется запас мелкой гравийной крошки для обработки тротуаров. Бригады специалистов по очистке кровель также приведены в состояние повышенной готовности. Комплекс городского хозяйства готов мобилизовать в общей сложности 10 тысяч единиц спецтехники, а если снегопады будут более мощными, на улицы выйдут до 13,5 тысячи единиц уборочной техники.