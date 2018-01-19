За сутки из центра Москвы вывезли 75 тысяч кубометров снега

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
За минувшие сутки из центра столицы вывезли 75 тысяч кубометров снега, сообщает пресс-служба ЦАО.
Как пояснили в пресс-службе, такой объем снега сопоставим с 2,5 тысячи самосвалов, вместимостью 30 кубических метров каждый. Погрузив снег на самосвалы, его вывезли на мобильные снегосплавные пункты. "Следует отметить, что основной поток автомобилей идет к пунктам ночью, чтобы не осложнять дорожную обстановку в округе", − цитирует сообщение пресс-службы ЦАО Агентство "Москва".
Также отмечается, что в случае сильных снегопадов в центре столицы несут дежурство три тысячи дворников, а проезжую часть чистят от снега свыше тысячи единиц спецтехники.
По словам префекта ЦАО Владимира Говердовского, при уборке снега приоритетное внимание уделяется остановкам общественного транспорта, подъездам к соцобъектам и вокзалам, а также зонам платной парковки.
Уточняется, что на территории Центрального округа насчитывается более 2,7 тысячи многоквартирных домов со скатными кровлями, которые подлежат очистке от снега и наледи. Для своевременного проведения этих работ в округе действуют 915 бригад, в составе которых около трех тысяч специалистов.
"За очистку кровель нежилых помещений и технических зданий, не находящихся в управлении ГБУ "Жилищник", ответственность несут собственники помещений", − также пояснил Говердовский. "Всех мы заранее предупреждаем о необходимости проводить такую работу", − добавил префект.
18 января, чтобы ликвидировать последствия мощного снегопада, на улицы города пришлось вывести почти 10 тысяч единиц снегоуборочной техники. По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, все городские службы работали в усиленном режиме.
По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели в Москве ожидаются новые снегопады.
Может выпасть до 15 сантиметров снега.
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