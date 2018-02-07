Почти 16,5 тысячи единиц техники задействовано в уборке снега в столице

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

В уборке столичных улиц от снега задействовано почти 16,5 тысячи единиц техники и около 69 тысяч рабочих, сообщает Агентство "Москва".

С 3 по 5 февраля в городе выпало около 47 сантиметров снега, и только за последние сутки коммунальщики вывезли более 1,2 миллиона кубометров снега. В этих работах задействовали более 8,6 тысячи самосвалов.

При этом уточняются, что работы продолжаются, причем круглосуточно. Около 14 тысяч рабочих из 69 тысяч очищают от снега и наледи крыши зданий и сооружений.



Ранее Сергей Собянин поручил префектам и главам районов столицы активнее заниматься уборкой дворов. Мэр подчеркнул, что после аномального снегопада коммунальщики с уборкой дорог в основном справились. Однако этого, по его словам, мало.

Подробнее о работе коммунальной техники в Москве читайте в нашем материале.

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