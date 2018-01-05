Коммунальщики впервые в 2018 году вышли на уборку снега

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Коммунальная техника вышла на уборку снега утром 5 января. Такие работы впервые проводятся в 2018 году. За ночь снежный покров в Москве увеличился на два-три сантиметра, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Колонны спецтехники проводят сплошное прометание проезжей части и тротуаров с последующей их противогололедной обработкой", – цитирует заммэра РИА Новости.
Отмечается, что уже организованы работы по очистке кровель и выступающих фасадов зданий от снега и наледи. Состояние крыш торговых объектов, а также культурных, спортивных и медицинских учреждений взяли под особый контроль.
Ранее сообщалось, что на время новогодних праздников в столице будут работать специальные штабы коммунальных служб. Они будут следить за чистотой улиц, а также оперативно ликвидировать аварии.
Горожане могут сообщить о плохо убранных улицах или обледеневших крышах на портал "Наш город". Там открыт прием сообщений о зимних проблемах в столице.
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