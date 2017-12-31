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Москва 24

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Город

31 декабря, 19:11

Специальные штабы созданы в комплексе городского хозяйства на время праздников

ЖКХ город праздники

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Специальные штабы организованы в комплексе городского хозяйства на период новогодних праздников, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Штабная работа в новогодние и рождественские дни позволит обеспечить бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения города, безопасность москвичей при проведении свыше 300 крупных праздничных мероприятий, запланированных в городе", – цитирует заммэра Агентство "Москва".

Он уточнил, что руководители предприятий и служб столицы лично возглавили работу штабов в новогоднюю ночь, а также на время всех праздников. Координирует деятельность штаб комплекса городского хозяйства.

Ранее сообщалось, что более 1,2 тысячи бригад будут дежурить в новогодние праздники в аварийных службах Москвы. Все столичные инженерные компании будут работать по специальному графику дежурств.

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