Более 1,2 тысячи аварийных бригад проследят за ситуацией в столице на праздниках

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Более 1,2 тысячи бригад будут дежурить в новогодние праздники в аварийных службах Москвы, рассказал глава департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы Гасан Гасангаджиев.
"В Москве около 33 тысяч жилых домов. А поскольку 1 января мы встречаем, как правило, дома, всей семьей, то 31 декабря – это самый напряженный с точки зрения использования электричества день", – цитирует Гасангаджиева РИА Новости.
Глава департамента отметил, что все столичные инженерные компании будут работать по специальному графику дежурств, организовано и полностью укомплектовано 1268 аварийных бригад. "Будут работать руководители служб, да и я сам встречу Новый год на своем рабочем месте", – рассказал он.
Все аварийно-спасательные формирования, которые есть в каждой инженерной компании города, оснащены необходимым оборудованием, включая специальные автомобили для транспортировки крупногабаритных грузов.
При серьезных техногенных инцидентах на помощь департаменту приходят спасатели МЧС, у которых есть необходимый допуск для работы на сложных инженерных объектах.
Время реагирования для аварийно-спасательного формирования составляет 5 минут, на дорогу до места аварии отводится не более 40 минут. "В среднем на полную локализацию инцидента на газовых сетях уходит чуть больше 47 минут, на электрических сетях это время удалось сократить до 48 минут", – сказал Гасангаджиев.
Глава департамента добавил, что во всех городских инженерных компаниях – МОЭСК, ОЭК, в "Мосгазе", "Москоллекторе", "Мосводоканале" и других – работает больше 650 аварийно-спасательных подразделений.
Ранее сообщалось, что все городские службы в новогодние и рождественские праздники будут дежурить круглосуточно. Усилен контроль за содержанием и уборкой мест массового пребывания людей.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: