Более 1,2 тысячи аварийных бригад проследят за ситуацией в столице на праздниках

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Более 1,2 тысячи бригад будут дежурить в новогодние праздники в аварийных службах Москвы, рассказал глава департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы Гасан Гасангаджиев.

"В Москве около 33 тысяч жилых домов. А поскольку 1 января мы встречаем, как правило, дома, всей семьей, то 31 декабря – это самый напряженный с точки зрения использования электричества день", – цитирует Гасангаджиева РИА Новости.

Глава департамента отметил, что все столичные инженерные компании будут работать по специальному графику дежурств, организовано и полностью укомплектовано 1268 аварийных бригад. "Будут работать руководители служб, да и я сам встречу Новый год на своем рабочем месте", – рассказал он.

Все аварийно-спасательные формирования, которые есть в каждой инженерной компании города, оснащены необходимым оборудованием, включая специальные автомобили для транспортировки крупногабаритных грузов.

При серьезных техногенных инцидентах на помощь департаменту приходят спасатели МЧС, у которых есть необходимый допуск для работы на сложных инженерных объектах.

Время реагирования для аварийно-спасательного формирования составляет 5 минут, на дорогу до места аварии отводится не более 40 минут. "В среднем на полную локализацию инцидента на газовых сетях уходит чуть больше 47 минут, на электрических сетях это время удалось сократить до 48 минут", – сказал Гасангаджиев.

Глава департамента добавил, что во всех городских инженерных компаниях – МОЭСК, ОЭК, в "Мосгазе", "Москоллекторе", "Мосводоканале" и других – работает больше 650 аварийно-спасательных подразделений.

Ранее сообщалось, что все городские службы в новогодние и рождественские праздники будут дежурить круглосуточно. Усилен контроль за содержанием и уборкой мест массового пребывания людей.