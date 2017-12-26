Городские службы Москвы готовы к работе в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Все городские службы в новогодние и рождественские праздники будут дежурить круглосуточно.

Обеспечены меры безопасности при проведении праздничных мероприятий. Аварийные и оперативно-выездные бригады укомплектованы необходимыми материалами и техникой.

Топливно-энергетическое хозяйство также готово к работе при повышенных нагрузках. Резервы полностью сформированы. Запас системы электроснабжения позволяет стабильно обеспечивать потребителей теплом при морозах 30–40 градусов ниже нуля. Плановых переключений и работ в электрических, тепловых и газовых сетях в праздники не будет.

Усилен контроль за содержанием и уборкой мест массового пребывания населения, прежде всего пешеходных зон и объектов отдыха. Убирать снег готовы 16,5 тысячи единиц спецтехники. На особо опасных участках дорог будет круглосуточно дежурить 41 тягач.

Создан запас противогололедных материалов. Для очистки 16,5 тысячи скатных кровель и уборки дворовых территорий сформировано 4,2 тысячи бригад по 3–4 человека в каждой. Работать во дворах будут 29 тысяч дворников и более 31 тысячи средств малой механизации. Для уборки территорий проведения массовых мероприятий и объектов дорожного хозяйства задействуют свыше 25 тысяч человек – рабочих ручной уборки.

Для утилизации снега будут работать 56 стационарных снегосплавных пунктов и 146 мобильных снеготаялок общей мощностью до 550 тысяч кубических метров. Вывоз, переработка и утилизация отходов пройдут по плану.

Для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций сформирована группировка сил и средств постоянной готовности – это 509 единиц техники и 1 645 человек личного состава. В каждом районе города определены специальные площадки для запуска пиротехники. Всего на учет взято 112 площадок общей вместимостью более 29 тысяч человек. В период новогодних праздников на них будут дежурить представители органов исполнительной власти, сотрудники полиции и добровольные пожарные. Дежурство на водных объектах города будут нести до 80 человек. Из техники подготовлены 20 судов на воздушной подушке, 18 гребных лодок, 5 единиц автомобильного транспорта, снегоход и квадроцикл.