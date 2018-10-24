В дом Хиллари и Билла Клинтонов прислали взрывное устройство

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В почте, отправленной в дом Хиллари и Билла Клинтонов, обнаружено взрывное устройство, пишет The New York Times.

Инцидент произошел в понедельник, 22 октября, в деревне Чаппакуа (штат Нью-Йорк). Сообщается, что подозрительную посылку обнаружил занимающийся сортировкой почты работник.

Сразу после обнаружения бомбы служащий резиденции отнес ее в безопасное место и сообщил в полицию. В результате происшествия никто не пострадал. Мощность взрывного устройства не уточняется.

Ранее сообщалось, что спецслужбы США перехватили подозрительный конверт для Трампа.

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