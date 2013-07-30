Кунцевский отдел ЗАГСа возобновил работу после технического сбоя

Кунцевский отдел ЗАГСа возобновил свою работу с 15.00 после нескольких часов перерыва. Причиной прекращения работы была проблема технического характера, которая произошла утром.

В настоящее время неполадки устранены, сообщает пресс-служба управления записи актов гражданского состояния.

Помимо Кунцевского ЗАГСа, возобновлен прием граждан также в МФЦ районов Фили-Давыдково, Можайский, Крылатское по вопросам регистрации актов гражданского состояния.

Напомним, Кунцевский отдел ЗАГСа был создан в октябре 1969 года. В его архивах хранятся записи актов гражданского состояния города Кунцево Московской области и близлежащих сельских поселений.