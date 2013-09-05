Форма поиска по сайту

Новости

05 сентября 2013, 01:57

Транспорт

Самолет экстренно приземлился во Внуково из-за треснувшего стекла

Самолет, на борту которого находились 34 пассажира и четыре члена экипажа, экстренно приземлился в московском аэропорту Внуково. Авиаинцидент произошел в среду вечером, сообщили РИА Новости в управлении на транспорте МВД РФ по ЦФО.

Воздушное судно, выполнявшее рейс Москва-Донецк, вылетело из Внуково в 21.38. Спустя 39 минут самолет вернулся обратно и совершил аварийную посадку. По предварительным данным, экипаж судна заметил трещину на лобовом стекле.

Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

Внуково самолеты экстренная посадка чп авиа и аэропорты

