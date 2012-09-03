"Эксперт": госактивы Московского авиаузла будут объединены

Президент РФ Владимир Путин согласовал проект объединения государственных активов Московского авиационного узла (МАУ) на базе Единой новой компании (ЕНК). Проект был разработан советником президента Игорем Левитиным.

По информации журнала "Эксперт", новая структура должна объединить все столичные аэродромы гражданской авиации и акции операторов аэропортов, принадлежащие федеральному центру. Прежде всего это касается Шереметьево и Внуково.

Предполагается, что новая компания получит в свое распоряжение "и другое имущество, необходимое для выполнения стратегических задач своего развития", а также "средства федерального бюджета, предусмотренные на развитие МАУ в рамках Федеральной целевой программы". До 2015 года новой компании будет выделено 35 миллиардов рублей.

Необходимость формирования ЕНК Игорь Левитин обосновывает тем, что из-за "разрозненной системы управления МАУ реализовать стратегические возможности и справиться с масштабной задачей синхронизированного развития всех видов инфраструктуры и управления пассажироперевозками не представляется возможным".

Как пишет журнал, Владимир Путин уже поручил правительству разработать пакет необходимых документов для создания новой компании до 15 ноября. Для этих целей он распорядился создать рабочую группу под председательством первого вице-премьера Игоря Шувалова.

