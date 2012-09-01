Путин посетил уроки истории и физкультуры в московской гимназии

Президент России Владимир Путин в День знаний посетил гимназию № 1519 на северо-западе Москвы.

Глава государства в сопровождении директора школы Николая Сирого и мэра Москвы Сергея Собянина зашел в несколько кабинетов, где шли занятия, а затем принял участие в "олимпийском уроке". Такие занятия, на которые приглашены призеры Олимпийских игр, проходят в ряде регионов России, сообщает РИА Новости.

Посещение гимназии Путин начал с урока истории для учащихся 10-го класса. Преподаватель рассказала Президенту о том, что занятие посвящено героям войны 1812 года. Учительница предложила ребятам посмотреть изображения из военной галереи героев. Путин со своей стороны подсказал, что она расположена в Эрмитаже.

"Сергей Семенович (Собянин) обещает вас туда свозить, это очень красивое место, надо съездить и посмотреть", - предложил он ученикам.

После этого глава государства зашел в спортивный зал, где проходил урок физкультуры для пятиклассников. Вместе со школьной учительницей урок вела серебряный призер Олимпиады в Лондоне гимнастка Анастасия Гришина. Из спортивного зала Путин перешел в актовый зал, где проходил урок "Сильная личность - сильная команда".

Для того чтобы провести это занятие, в гимназию приехали серебряный призер Олимпиады в Лондоне по дзюдо Александр Михайлин и олимпийская чемпионка Алия Мустафина.