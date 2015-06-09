В День России на ВДНХ пройдет шоу верховой езды

В День России на территории выводного круга ВДНХ выступят лучшие кавалеристы страны, сообщает пресс-служба выставки. С 12.00 до 16.00 ученики Кремлевской школы верховой езды покажут шоу "Традиции России". В празднике примут участие Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка, детские группы по джигитовке и конному церемониалу Кремлевской школы верховой езды, а также именитые российские спортсмены.

Для гостей подготовлены четыре представления: "Человек и лошадь", "Церемониал", "Традиции России" и "Жизнь, а не просто спорт". Кроме того, всадники расскажут об истории русской кавалерии, а также о тонкостях обучения верховой езде.

Неподалеку от выводного круга откроется семейная интерактивная площадка "Мир с высоты лошади". Маленьких гостей ВДНХ ждут мастер-классы, эстафеты, конкурсы, катание на пони и русской тройке.

Вход свободный.