Душевина проиграла Эррани во втором круге US Open

Россиянка Вера Душевина завершила свое выступление на Открытом чемпионате США, уступив итальянке Саре Эррани. Соперница позволила нашей теннисистке взять только один гейм - 6:0, 6:1.

После победы над Душевиной Эррани встретится с другой представительницей России - Ольгой Пучковой, которая сегодня в трех сетах переиграла датскую спортсменку Кики Бертенс, сообщает Чемпионат.ком

Напомним, что US Open является одним из четырех турниров "Большого шлема". Призовой фонд турнира составляет более 25 миллионов долларов. Победителями турнира часто становятся российские спортсмены: Открытый чемпионат США покорялся Марату Сафину, Светлане Кузнецовой и Марии Шараповой.