27 мая 2013, 21:54Спорт
12 июня в Строгино пройдет спартакиада землячеств Москвы
12 июня в Строгино в спорткомплексе "Янтарь" пройдет "Спартакиада национально-культурных объединений и землячеств Москвы". В рамках спартакиады пройдут соревнования по мини-футболу, волейболу и борьбе на поясах.
Кроме того, участники смогут посостязаться в русской борьбе, борьбе народов Сибири и Кавказа, масс-рестлинге, легкой атлетика и других видах спорта.
Для гостей предусмотрена развлекательная программы, а детям предложат конкурсы с участием аниматоров.
В настоящее время проходят отборочные соревнования, по итогам которых определятся команды - участницы спартакиады.