12 июня в Строгино пройдет спартакиада землячеств Москвы

12 июня в Строгино в спорткомплексе "Янтарь" пройдет "Спартакиада национально-культурных объединений и землячеств Москвы". В рамках спартакиады пройдут соревнования по мини-футболу, волейболу и борьбе на поясах.

Кроме того, участники смогут посостязаться в русской борьбе, борьбе народов Сибири и Кавказа, масс-рестлинге, легкой атлетика и других видах спорта.



Для гостей предусмотрена развлекательная программы, а детям предложат конкурсы с участием аниматоров.

В настоящее время проходят отборочные соревнования, по итогам которых определятся команды - участницы спартакиады.