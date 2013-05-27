Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 мая 2013, 21:54

Спорт

12 июня в Строгино пройдет спартакиада землячеств Москвы

12 июня в Строгино в спорткомплексе "Янтарь" пройдет "Спартакиада национально-культурных объединений и землячеств Москвы". В рамках спартакиады пройдут соревнования по мини-футболу, волейболу и борьбе на поясах.

Кроме того, участники смогут посостязаться в русской борьбе, борьбе народов Сибири и Кавказа, масс-рестлинге, легкой атлетика и других видах спорта.

Для гостей предусмотрена развлекательная программы, а детям предложат конкурсы с участием аниматоров.

В настоящее время проходят отборочные соревнования, по итогам которых определятся команды - участницы спартакиады.

Спартакиада

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика