"Спартак" отдал Зотова в аренду в "Шинник"

Московский "Спартак" отдал в аренду ярославскому "Шиннику" полузащитника Александра Зотова. Клубы заключили соглашение сроком на один сезон.

Права на футболиста по-прежнему принадлежат московскому "Спартаку". В "Шиннике" Зотов будет выступать под номером 27, сообщает официальный сайт клуба.

22-летний полузащитник провел за "Спартак" 12 матчей. В этом сезоне он выступал за "Спартак-2".

В сезоне 2012/2013 Зотов на правах аренды выступал за "Томь", в составе которой провел 15 игр.