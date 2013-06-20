"Спартак" сыграет матчи "Объединенного турнира" на стадионе "Торпедо"

Стало известно расписание встреч "Объединенного турнира", в рамках которого между собой сыграют "Спартак", "Зенит", "Шахтер" и киевское "Динамо". "Спартак" домашние матчи проведет на стадионе имени Эдуарда Стрельцова.

Соревнование пройдет с 27 июня по 7 июля. Участники сыграют между собой по два матча - дома и на выезде. Команды из одного чемпионата играть друг с другом не будут, сообщает официальный сайт киевского "Динамо".

Свой первый матч "красно-белые" проведут 27 июня в Москве против "Динамо", 30 июня отправятся в Донецк на игру с местным "Шахтером", а 3 июля сыграют с ним на стадионе имени Эдуарда Стрельцова.

Турнир завершится 7 июля в Киеве встречей между извечными противниками - "Динамо" и "Спартаком".