11 декабря, 17:37
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Регистрация на Московский марафон откроется 12 декабря. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.
По словам мэра, Московский марафон "стал очень популярным событием среди любителей бега". Собянин напомнил, что в 2018 году в этом масштабном спортивном событии участвовали более 30 тысяч человек из 92 стран мира. "Очередной забег пройдет в сентябре будущего года, но регистрация на него открывается уже завтра", – написал мэр.
#Московскиймарафон стал очень популярным событием среди любителей бега. В этом году в нем приняли участие больше 30 тысяч человек из 92 стран мира. Очередной забег пройдет в сентябре будущего года, но регистрация на него открывается уже завтра https://t.co/SuKmrFWlAs— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 11 декабря 2018 г.
В этом году любители спорта бежали Московский марафон 23 сентября. Маршрут забега проходил по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по Тверской улице и Театральному проезду и вдоль Кремля. На выбор предложили две дистанции: классическую – 42,2 километра – и 10-километровую.
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