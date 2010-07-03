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02 августа, 19:53

Достроен тоннель между станциями "Нижегородская" и "Авиамоторная"

Сергей Собянин транспорт мэр Москвы

02 августа, 19:53

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Завершено строительство тоннеля между станциями "Нижегородская" и "Авиамоторная" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, сообщил Сергей Собянин в Twitter.

Мэр отметил, что перегон протяженностью более 2,5 километра возвели под железнодорожными путями Казанского направления, Дангауэровским путепроводом, шоссе Энтузиастов и над действующей станцией "Авиамоторная".


Северо-восточный участок БКЛ метро – один из самых сложных в строительстве. Это связано с непростыми гидрогеологическими условиями.

Здесь возводятся станции как мелкого, так и глубокого заложения. Планируется, что станции участка "Лефортово" и "Авиамоторная" построят в текущем году.

Ранее Мосгосэкспертиза согласовала 43 проекта в рамках основного этапа строительства БКЛ. Этапы включают в себя работы по сооружению стартового котлована и организации строительства тоннелей.

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