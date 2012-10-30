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ЧП

30 октября 2012, 20:24

Пожар, возникший из-за урагана, уничтожил 50 домов в Нью-Йорке

США ураган чп

Не менее 50 домов уничтожены пожаром в одном из районов Нью-Йорка, затопленном из-за урагана "Сэнди", передает РИА Новости.

На месте происшествия работают почти 200 пожарных, однако им пока не удается справиться с огнем. Тушение осложняется сильным ветром, скорость которого, превышает 100 километров в час.

Кроме того, пожарным приходится работать по грудь в воде – ряд районов города затоплен на высоту до полутора метров.

Ураган "Сэнди" обрушился на Нью-Йорк в ночь на вторник. По последним данным, жертвами стихии в США и Канаде стали около 20 человек.

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