Дмитрий Маликов будет вести передачу "Спокойной ночи, малыши". В программе появится музыка и "разговоры о прекрасном". Кроме литературы и искусства речь пойдет и о сугубо прикладных вещах

Российский эстрадный певец Дмитрий Маликов будет вести передачу "Спокойной ночи, малыши!" Об этом заявили в компании ТМК-медиа, которая является создателем телепрограммы.

"В общении с продюссерами этой программы родилась такая идея", - подтвердил певец в телефонном разговоре. По словам Маликова, это предложение вначале показалось ему неожиданным, но потом он согласился. По мнению Дмитрия Маликова, он сможет "внести свой небольшой вклад" в музыкальное и гуманитарное развитие детей.

Таким образом, приход Маликова знаменует новую концепцию телепередачи. Теперь в ней появится больше музыки и "разговоров о прекрасном".

Помимо литературы и искусства, речь пойдет и о сугубо прикладных вещах. Например, Маликов научит малышей забивать в стену гвозди.

Как сообщили в ТМК-медиа, нынешние "друзья Хрюши и Степаши" Анна Михалкова и Оксана Федорова по-прежнему будут вести передачу.