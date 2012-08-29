Люди в медицинских масках напали на инкассаторов в САО

Неизвестные в медицинских масках днем 29 августа напали на перевозчиков денег на Бутырской улице в Северном округе Москвы.

"В среду днем четверо неизвестных на Бутырской улице на севере Москвы напали на перевозчиков денег. Нападавшие были в медицинских масках. Похитили ли какие-либо средства неизвестно", - рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах Москвы.

Собеседник агентства добавил, что сейчас на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов, уточняются все детали происшествия.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт нападения. При этом там уточнили, что грабителей было трое.

"Нападавшие разбили стекло машины, в которой находился мужчина, и, угрожая пистолетом, забрали портфель с документами и деньгами", - отметил представитель пресс-службы. По его словам, злоумышленники предположительно скрылись на автомобиле BMW темного цвета. Для их поимки полиция ввела план "Перехват".