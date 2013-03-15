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15 марта 2013, 15:38

Происшествия

Иномарка сбила женщину на пешеходном переходе на севере Москвы

Читатель М24.ru Сергей сообщает о водителе иномарки, который сбил женщину на пешеходном переходе, а затем увез ее в неизвестном направлении.

Фото: Читатель M24.ru

Фото: Читатель M24.ru


"Автомобиль Mercedes, двигаясь по Летней аллее в сторону Петровско-Разумовской аллеи, объезжал пробку по встречной полосе и сбил на пешеходном переходе женщину. По всей видимости она получила травму ноги. Водитель Mercedes помог пострадавшей подняться, после чего посадил ее к себе в машину и скрылся с места ДТП," - уточняет читатель.

Фото: Читатель M24.ru

Фото: Читатель M24.ru


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