Роскомнадзор в сутки получает до 150 жалоб на сайты

Количество обращений в Роскомнадзор по поводу внесения интернет-сайтов в "черный список" составляет 100-150 жалоб в сутки. Об этом сообщил представитель ведомства Евгений Зайцев.

По его словам, большая часть обращений касается информации о наркотиках. Среди всех действующих записей в "черном списке" сайтов наркотиков касаются около 1,59 тысячи записей, суицидов - 465 записей, детской порнографии - чуть больше 50, передает РИА Новости.

Напомним, в первые дни работы реестра число жалоб достигало нескольких тысяч в сутки. "Черный список" сайтов функционирует с 1 ноября 2012 года.