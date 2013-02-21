Время в пути в поезде "Москва-Самара" сократится на час, а в поезде "Москва-Саранск" – на 45 минут. Об этом сообщил начальник Куйбышевской железной дороги Сергей Соложенкин.

"При разработке графика движения поездов на 2013–2014 годы предусмотрено ускорение на один час поездов № 9/10 Москва - Самара, на 45 минут ускорены поезда № 41/42 Москва – Саранск", – сказал он.

Время в пути сократится уже в этом году. В настоящее время идет работа по подготовке технико-экономических обоснований, добавил Соложенкин.