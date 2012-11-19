РЖД в новогодние праздники назначит 450 дополнительных поездов

19 ноября 2012, 13:52
В новогодние праздники ОАО "Федеральная пассажирская компания" (дочернее общество ОАО "РЖД") назначит около 450 дополнительных поездов.
С 21 декабря по 10 января компания планирует перевезти около 6,5 миллионов пассажиров, что соответствует уровню прошлого года. В частности, с вокзалов Москвы ожидается отправление около 1,4 миллионов пассажиров.
Максимальный спрос на перевозки придется на 28, 29 и 30 декабря, а также на 7 и 8 января. В соответствии с прогнозами основной рост пассажиропотока будет на направлениях из Москвы и Санкт-Петербурга в регионы центральной части России и в страны Ближнего Зарубежья.
Как сообщили в РЖД, планируется назначить около 350 поездов, курсирующих в сообщении с Москвой, которые сделают в период новогодних праздников 850 рейсов. В том числе, на направлении Москва – Петербург назначается около 30 поездов на 100 рейсов, на украинском направлении – 23 поезда на 72 рейса, на белорусском – 13 поездов на 37 рейсов, на молдавском – 2 поезда на 10 рейсов.
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