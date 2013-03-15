Форма поиска по сайту

15 марта 2013, 14:16

Транспорт

Тысячу километров железных дорог очистили сотрудники МЖД за сутки

В работах по очистке Московской железной дороги от снега за сутки приняли участие более 5 тысяч человек.

Вчера днем на линии вышли 49 единиц техники: 32 снегоуборочной машины, 6 снегоочистителей и 11 пневмообдувочных машин, которые за 61 рейс вывезли 19 тысяч кубических метров снега и отчистили 1017 километров пути, сообщили в пресс-службе РЖД.

Снег убирали с перегонов, станций и пассажирских платформ не только днем, но и ночью. В ночную смену в мероприятиях по очистке железнодорожного полотна от заносов приняло участие 27 снегоуборочных машин, было вывезено 19,84 тысяч кубометров снега, 1 снегоочистительная и 15 пневмообдувочных машин прошли почти 500 километров пути.

Снегопад не повлиял на работу Московской железной дороги, поезда двигались по графику.

В пятницу уборка снега продолжается в штатном режиме. На линии выведено 53 единицы техники, из них 4 снегоочистителя, 34 снегоуборочных и 15 пневмообдувочных машин.

