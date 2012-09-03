Экс-глава пресс-службы патриарха назначен настоятелем храма МГУ

Бывший глава пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Владимир Вигилянский назначен настоятелем храма святой мученицы Татианы при МГУ имени Ломоносова.

"За отцом Владимиром сохранено попечение о домовом храме гимназии святителя Василия Великого", - сообщается на сайте Русской Православной Церкви.

Владимир Вигилянский – публицист и литературный критик, член Союза журналистов России и Союза российских писателей, протоиерей Русской Православной Церкви. С 2005 года он руководил пресс-службой Патриарха Московского и всея Руси, но 6 июня 2012 года был уволен с должности и назначен настоятелем строящегося храма святого Василия Великого в деревне Зайцево Московской области.